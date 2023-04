“Como podemos ter orgulho?” Manteigas queixa-se de falta de apoios após incêndios

O DECIR conta com mais 974 operacionais, um aumento de 7,5% face ao ano passado . Ao nível dos meios aéreos, vão estar no terreno mais dois helicópteros e quatro aeronaves. E a Força Aérea Portuguesa irá também ceder dois helicópteros que serão utilizados em missões de coordenação dos ataques às chamas.

A sessão ficou marcada pelas declarações de Flávio Massano, autarca de Manteigas, que fez questão de lembrar o porquê da presença dos governantes. E também dos problemas que ainda persistem. Por exemplo: a estrada nacional 338 está encerrada desde dezembro do ano passado.

“Estamos reunidos neste auditório porque mais de 50% do território do concelho foi consumido pelas chamas do grande incêndio de 2022. Como podemos ter orgulho? Ninguém pode ficar satisfeito depois de um acontecimento desta natureza, com a intensidade e severidade com que sentimos no verão passado, mas também com as consequências sentidas durante o outono e inverno [com enxurradas e deslizamento de terras]”, afirmou.

Autarca queixa-se de falta de apoios

Flávio Massano queixou-se também da falta de apoios do Governo aos estragos provocados pelas enxurradas do inverno passado – algo que não aconteceu com as cheias de Lisboa, sublinhou.

“Como posso eu explicar aos meus conterrâneos que, afinal, foi da ação de um helicóptero que resultaram milhares e milhares de hectares ardidos, como indica o relatório independente deste incêndio? Como posso eu explicar aos meus eleitores que, na sequência das enxurradas de setembro e outubro, não obtivemos qualquer apoio do governo, mas que as mesmas cheias, em Lisboa e outros sítios, tiveram a sorte de receber o apoio de 90 milhões?”, atirou.