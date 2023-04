Centros de estudo confirmam: “A procura é imensa"

A procura dos centros de estudos e de explicações está a aumentar à entrada do terceiro período .

O setor confirma a tendência, explicando-a com a ideia de que a suecessão de greves de professores tem dificultado as aprendizagens. Maria Rosa Carvalho, proprietária da “Academia Classe A”, em Matosinhos, há 15 anos, confirma que o número de alunos quase que duplicou face ao mesmo período do ano passado: “Notamos uma maior procura, sentimos logo a seguir à pandemia, sentimos que os pais estavam preocupados, e os próprios alunos também, principalmente os do secundário.” “A procura é imensa, principalmente para Português e Matemática, e a greve dos professores veio agravar ainda mais porque se há escolas que até conseguem ter os serviços mínimos, há outras que não", acrescenta à reportagem da Renascença. A professora está convencida de que “as dificuldades são transversais aos bons alunos e aos que têm mais dificuldades, e também aos alunos do ensino público e do privado”

No entanto, o problema não se resume aos programas em atraso, uma vez que a docente tem “notado uma falta de conhecimentos básicos que supostamente já deviam estar culminados” Também Márcia Cardoso Valente, da sala de estudo Periscópio, em Baguim do Monte, Gondomar, diz ter tido um aumento de procura, o que não a surpreende, nesta altura em que os exames se aproximam. "A greve dos professores não tem ajudado na recuperação”, diz, convencida de que “o aumento da procura está relacionado com a tomada de consciência dos pais de que que a escola, com as sucessivas greves, não está a conseguir dar o apoio devido e cumprir os programas”.

Carla Batista, proprietária do Ginásio da Educação DaVinci, de Vila Nova de Gaia, há cinco anos, diz notar que "os pais estão mais preocupados com as carências educativas dos filhos, em resultado das greves, tanto como da própria pandemia”. A pedagoga revela que existe uma maior “necessidade de maior acompanhamento e a escola não é capaz de proporcionar uma aprendizagem muito assídua e contínua com estas greves constantes que têm acontecido, pelo que as carências vão-se acumulando” Pagamentos são cumpridos A procura aumentou não só no apoio presencial, como no "online," com alunos de outras zonas do país a procurarem os seus serviços da “Academia Classe A”. Maria Rosa Carvalho diz que os preços “são mais baixos cá”, porque não aumentam há seteou oito anos, tendo em conta o elevado custo de vida Apesar das dificuldades económicas, os pais fazem “um esforço para que os filhos não fiquem completamente desprotegidos”. Na “Academia Classe A”, há dois casos de voluntariado, de alunos que iam desistir por motivos económicos, mas como sempre se mostraram interessados e trabalhadores, foram convidados a continuar a frequentar o apoio da sala de estudo gratuitamente. A sala de estudos DaVinci, não nota, "para já", dificuldades nos pagamentos. "O pagamento é antecipado. Geralmente cumprem, mesmo que se atrasem uns dias”, diz Carla Batista. Também Márcia Cardoso Valente não tem verificado dificuldades de pagamento, mas explica que os pais “não querem prescindir” do apoio ao estudo Comparando com o mesmo período do ano passado, Maria Rosa Carvalho diz ter “quase o dobro” de alunos e já não ter sequer capacidade para aceitar novas inscrições.