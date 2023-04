Três jovens baleados no Monte da Caparica

Três jovens ficaram feridos num tiroteio registado junto a um bar na zona do Monte da Caparica, no concelho de Almada, avança o Jornal de Notícias.

As vítimas, entre os 16 e 27 anos, não correm perigo de vida. Uma foi assistida no local e as outras duas deslocaram-se ao hospital pelos próprios meios.

O crime aconteceu pelas 6h00 da manhã, na rua da Bela Vista, no Monte da Caparica.

O suspeito dos disparos encontra-se em fuga.



A GNR foi chamada ao local. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.