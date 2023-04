Jovem desaparecida no mar em Monte Gordo encontrada com vida

A jovem de 17 anos que estave desaparecida no mar durante cerca de 22 horas, desde o início da noite de sábado, na praia do Coelho, em Monte Gordo, foi encontrada com vida por um navio cargueiro a 25 milhas (cerca de 40 quilómetros) a sul de Vila Real de Santo António, ainda em águas portuguesas.

A jovem ainda estava em cima da prancha quando foi localizada, tendo a mesma impedido que ficasse em estado de hipotermia, indicou o comandante do Porto de Vila Real de Santo António, o capitão Afonso Martins em esclarecimentos.

As autoridades estão agora a equacionar acionar um helicóptero da Força Aérea para fazer o resgate, para transportar a jovem para o hospital de Faro.

A família já foi informada de que a jovem foi encontrada com vida.

O comandante deixou ainda o aviso de que o mar "não está para brincadeiras", aconselhando prudência.