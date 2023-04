Jovem desaparecida no mar em Monte Gordo encontrada com vida

A jovem de 17 anos que esteve desaparecida no mar desde o início da noite de sábado, na praia do Coelho, em Monte Gordo, foi encontrada com vida por um navio mercante a 25 milhas (cerca de 40 quilómetros) a sul de Vila Real de Santo António, ainda em águas portuguesas.

A jovem, que desapareceu durante cerca de 22 horas, ainda estava em cima de uma prancha de paddle quando foi localizada, por um navio em trânsito que se encaminhava para o porto de Tanger, em Marrocos, em estado de hipotermia.

"Estamos a falar de uma jovem que está frágil, não está propriamente bem porque está em estado elevado de hipotermia. Esteve apenas com um biquíni durante toda a noite na água, uma noite de vento e frio, e um dia inteiro no mesmo biquíni ao sol. Nunca teve colete. O facto de estar em cima da prancha ajudou a que não estivesse em contacto constante com a água", indicou o comandante do Porto de Vila Real de Santo António, o capitão Afonso Martins em esclarecimentos.

Encontra-se agora a caminho do hospital de Faro para ser observada, estando a ser transportada por um helicóptero da Força Aérea.



"A nossa estimativa apontava para uma localização mais a oeste, mas a verdade é que é difícil fazer estimativas para pessoas em cima de pranchas. São elementos que flutuam muito e que têm muito pouco material debaixo de água, daí a área de buscas ter sido alargada", referiu.

A família já foi informada de que a jovem foi encontrada com vida, com o comandante a indicar que a reação do pai foi "como ver nascer a filha pela segunda vez".



A jovem chegou ao Hospital de Faro por volta das 19h30, onde será "avaliada e estabilizada", indicou uma médica em declarações à SIC, sendo posteriormente encaminhada para os cuidados intensivos.

O comandante deixou ainda o aviso de que o mar "não está para brincadeiras", aconselhando prudência, numa altura em que o mar ainda é de inverno.