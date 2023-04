Jovem de 17 anos desaparecida no mar em Monte Gordo

Uma jovem de 17 anos está desaparecida no mar do Algarve desde as 20h deste sábado. A informação foi avançada à Renascença por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro.

O desaparecimento deu-se na Praia do Coelho, na zona de Monte Gordo. Perto da 1h de domingo, havia um meio aéreo, cinco veículos e 21 operacionais envolvidos nas buscas.

Depois das 2h da manhã foram suspensas as buscas terrestres, que só vão ser retomadas pelo amanhecer. Havia nessa altura um helicópetro da Força Aérea e duas embarcações da Marinha nas operações de busca.

[em atualização]