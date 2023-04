"Em situação estável". Jovem que esteve mais de 20 horas à deriva no mar já está com a família

A jovem de 17 anos que foi encontrada com vida após ter estado mais de 20 horas desaparecida no mar está em “situação estável”, a ser observada no Hospital de Faro e já esteve com a família.

Em declarações aos jornalistas, a diretora do serviço de Pediatria, Elsa Rocha, indicou que, para já, não há indícios de sequelas e que a jovem “não estava em situação de hipotermia nem desidratada” quando deu entrada no hospital, apresentando uma queimadura solar.



A responsável indicou que não foi necessário que a jovem fosse encaminhada para os cuidados intensivos e que fez apenas exames ao sangue.

A jovem foi encontrada este domingo com vida por um navio mercante a 25 milhas náuticas (cerca de 46 quilómetros) a sul de Vila Real de Santo António, ainda em águas portuguesas.

Depois de desaparecida durante cerca de 22 horas, estava ainda em cima da prancha de paddle quando foi localizada, por um navio em trânsito que se encaminhava para o porto de Tanger, em Marrocos, em estado de elevada hipotermia.