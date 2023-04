Pombal. Peregrina que caminhava para Fátima atropelada mortalmente

Uma mulher de 55 anos morreu hoje ao ser atropelada no Itinerário Complementar 2 (IC 2) na localidade de Tinto, Pombal, quando seguia para Fátima, em peregrinação, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal, distrito de Leiria, o atropelamento ocorreu na freguesia de Pelariga.

Paulo Albano disse que, segundo informações recolhidas no local, "a senhora era uma peregrina, natural de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, e seguia com um pequeno grupo de pessoas" para Fátima, concelho de Ourém, distrito de Santarém.

Segundo o Comando Sub-regional Região de Leiria, o alerta foi dado às 13h26 e para o local foram enviados oito operacionais, apoiados por quatro veículos dos Bombeiros Voluntários de Pombal, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).