Politécnico do Cávado e Ave em Esposende. Lançada primeira pedra do polo de 5 milhões de euros

As ministras da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e do Ensino Superior, Elvira Fortunato, lançaram hoje a primeira pedra do Laboratório de Inovação e Sustentabilidade Alimentar do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, salientando o investimento municipal no equipamento.

"Trata-se de um investimento, se nós considerarmos compra de terrenos, o edifício, equipamentos, de cerca de cinco milhões de euros, que representa um enorme esforço financeiro por parte do município", disse, na cerimónia de apresentação, Ana Abrunhosa.

Segundo a ministra da Coesão Territorial, que falava hoje em Esposende (distrito de Braga), o projeto só foi possível "porque o município se substituiu ao Estado", também através de um "um protcolo de cooperação com o Instituto Politécnico do Cávado e Ave".

De acordo com uma nota do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), o edifício hoje lançado constituir-se-á "como o polo do IPCA [Instituto Politécnico do Cávado e Ave] em Esposende, albergando CTeSP [Cursos Técnicos Superiores Profissionais] na área da Hotelaria e Turismo e promovendo parcerias com empresas do setor".

"Em Esposende, o IPCA desenvolverá igualmente uma Escola de Verão visando a internacionalização daquele Politécnico através de oferta de cursos, em particular, para estudantes internacionais", refere o ministério liderado por Elvira Fortunato, que também esteve presente no lançamento.

A ministra do Ensino Superior pediu atenção "ao contexto sociodemográfico" onde se inserem as instituições, referindo, mais à frente, que "as dinâmicas demográficas podem constituir uma alavanca para repensar o modo como as instituições pensam a sua oferta formativa, formulam as suas políticas de investigação, concebem os modos de relacionamento com a comunidade, ou estruturam as suas estratégias de internacionalização".

Já o presidente da câmara de Esposende, Benjamim Pereira (PSD), considerou o dia de hoje "verdadeiro histórico" para o município, relembrando que "não foi fácil" o caminho até hoje, relembrando o "concurso deserto" para a construção do polo e impugnações ao resultado do mesmo.

"Não foi fácil nem é fácil ter de iniciar as aulas em instalações provisórias, com custos elevadíssimos de adaptação do espaço face às especificidades dos cursos em questão, custos que ainda se mantêm", apontou o autarca.

Já a presidente do IPCA, Maria José Fernandes, assinalou que o investimento no Laboratório de Inovação e Sustentabilidade Alimentar (LISA) vai permitir "aumentar a oferta formativa com enorme impacto no tecido económico e social, os cursos técnico, profissionais, bem como a criação da escola de Verão".

"Com este espaço, serão criadas as condições no território, com proximidade ao rio e ao mar, onde o distrito de Braga encontra a sua frente atlântica, com uma forte projeção internacional, que naturalmente, com este equipamento, queremos potenciar", afirmou.

A inauguração do polo do IPCA em Esposende está prevista para daqui a um ano.