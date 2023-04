Explicador. O que esperar do terceiro período letivo? Mais greves no horizonte?

Na segunda-feira, milhares de alunos regressam às aulas. E muitos podem encontrar os professores em greve. No distrito do Porto, a partir do meio-dia, é quase certo.

Está de regresso a greve por distritos convocada pela plataforma de nove sindicatos entres eles, a Fenprof e a FNE.

A greve vai acontecer em todos os distritos por ordem alfabética e termina em Lisboa, no dia 12 de maio. A paralisação foi decretada só para a parte da tarde, de modo a escapar aos serviços mínimos.

O STOP vai manter a greve no terceiro período?

Sim. O STOP decretou quatro dias de paralisação total para a última semana deste mês.

Entre 24 e 28, professores e pessoal não docente afetos ao STOP vão parar.

E mais: dia 25 há manifestação nacional em Lisboa.

Há outras manifestações previstas?

No dia 22 de abril, o grupo “Missão Escola Pública” irá promover manifestações junto dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro.

A título individual, os professores estão a desenvolver alguma iniciativa?

Um dirigente de uma escola de Viana do Castelo está em greve de fome. O professor Luís Braga iniciou greve de fome às zero horas de terça-feira, para se manifestar contra o diploma das novas regras para os concursos de professores – que agora nas mãos de Marcelo Rebelo de Sousa.

Até quando é que o presidente tem de tomar uma decisão?

Até 13 de maio. Há uns dias o presidente disse que tinha 3 opções: vetar, promulgar ou mandar para o Tribunal Constitucional. Ora, a última opção já caiu.

A Renascença sabe que o diploma não seguiu para o Constitucional, o que pode significar que, pelo menos, a este nível, não suscitou dúvidas a Marcelo Rebelo de Sousa, que, entretanto, ainda aguarda resposta às dúvidas que colocou ao ministério da Educação.