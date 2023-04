Associação Académica de Coimbra cria gabinete para receber denúncias de assédio

Questionado pela agência Lusa, o dirigente estudantil referiu que o número de telemóvel e o formulário serão oportunamente divulgados, assim como o horário de atendimento do gabinete presencial.

O gabinete da AAC vai permitir aos estudantes denunciar situações de assédio ou discriminação na academia através de um número de telemóvel direto, a partir de um formulário no "site" oficial da Associação Académica de Coimbra ou num gabinete de atendimento presencial, afirmou o presidente daquela instituição, João Caseiro, em conferência de imprensa.

"Sabemos que o assédio é um problema que existe e, percebendo que é um tema sensível, decidimos incorporar novos mecanismos para formalizar uma estrutura que seja clara e em que a AAC é um meio de comunicação deste tipo de problemáticas", realçou.

Segundo João Caseiro, a AAC também pretende com este gabinete conseguir desenvolver uma base de dados a partir das denúncias de queixas apresentadas, que poderão eventualmente demonstrar um padrão em alguma das unidades orgânicas da Universidade de Coimbra.

"As vítimas têm de se sentir à vontade para denunciar. Queremos ser um espaço seguro para fazer a denúncia", vincou o presidente da AAC.

De acordo com o responsável, a AAC irá encaminhar os casos que lhes cheguem para as estruturas que considere relevantes, assumindo a intenção de estabelecer parcerias com entidades externas, como sociedades de advogados ou associações de apoio à vítima, que permitam um apoio jurídico na queixa ou denúncia apresentada, caso seja essa a vontade da vítima.