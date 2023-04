Morte de agente da PSP. PJ diz ter "todo o tempo do mundo" para deter Clóvis Abreu

O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) disse esta quinta-feira que a força policial tem "todo o tempo do mundo" para capturar um dos suspeitos da morte do agente da PSP Fábio Guerra.

Dois suspeitos do homicídio, ex-fuzileiros, estão a ser julgados, mas um terceiro, Clóvis Abreu, está foragido há mais de um ano, mesmo depois de ter garantido que ia entregar-se às autoridades.

Aos jornalistas, à saída do tribunal de Lisboa onde decorre o julgamento, Luís Neves destacou que "passou um ano" desde a ocorrência do crime e que gostaria que "aqueles que têm algo a ver com a prática destes dois crimes de homicídio aqui estivessem a ser julgados", um objetivo que não foi possível alcançar.

"Não vamos desistir e temos uma coisa que outros não têm, que é tempo, temos todo o tempo do mundo", sublinhou Luís Neves, depois de ter sido ouvido como testemunha no processo.

[em atualização]