Matrículas nas escolas arrancam no próximo sábado

Foi publicado em Diário da República o despacho que estabelece o calendário das matrículas e respetivas renovações para a educação pré-escolar e os ensinos básico e secundário, esta quinta-feira.

O período de matrículas para o próximo ano letivo arranca no próximo sábado para as crianças do pré-escolar e para aquelas que entram no primeiro ciclo. O prazo decorre durante um mês, até 15 de maio.

Já os outros alunos do primeiro ciclo e também os do 5º ano, podem matricular-se entre 6 e 10 de julho.

Entre o dia 22 de junho e o dia 28 de junho , decorre o período de matrículas para os 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 11.º anos de escolaridade.

O último período de matrículas é o dos alunos do 10º e do 12º anos e decorre entre 15 de julho e 20 do mesmo mês.

O diploma com todas as datas foi publicado esta quinta-feira em Diário da República.