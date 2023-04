O deputado do Partido Socialista Carlos Pereira, envolvido na polémica da reunião prévia com a Presidente da TAP, Christine Ourmières-Widener, no dia anterior à audiência de janeiro, deverá anunciar, em breve, o abandono da Comissão de Inquérito à TAP, avança a “CNN”.

O deputado já não participou na audição desta quinta-feira do presidente da CMVM.

As perguntas em nome do PS foram feitas pela deputada Fátima Fonseca.