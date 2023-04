Bombeiros mantêm ameaça de parar transporte de doentes. "Frente de confronto" será inevitável

António Nunes acrescenta que a negociação com a tutela prevê a revisão da tabela do transporte de doentes “com retroativos a um de janeiro do corrente ano”.

Caso tal não aconteça, os bombeiros prometem adotar a moção aprovada no congresso extraordinário de Gondomar, que especifica que a recusa ao transporte de altas hospitalares "será repetida com intervalos de 15 dias" até que sejam satisfeitas as propostas dos bombeiros, que incluem, também, uma revisão do protocolo de cooperação com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Embora, nesse ponto específico da negociação, o presidente da LBP admita que “o processo deverá demorar mais tempo”.

António Nunes acredita, contudo, que “também aqui será possível chegar a um acordo que interessa a todas as partes”.

No próximo fim de semana, a LBP reúne-se em Conselho Nacional Extraordinário para ratificar as ações aprovadas no congresso de há um mês e decidir se entram, efetivamente, em vigor, caso a discussão com o Ministério da Saúde não dê resultados até 30 de abril.