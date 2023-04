Queda de árvore na Madeira. Arguidos ausentes no início do julgamento

O julgamento do caso da queda de uma árvore na freguesia do Monte, no Funchal, que provocou 13 mortos e dezenas de feridos, começou esta quarta-feira no Tribunal da Comarca da Madeira com a ausência dos dois arguidos.

São arguidos no processo a ex-vice-presidente da Câmara do Funchal, Idalina Perestrelo, e o então responsável pelos jardins do município, Francisco Andrade, acusados pela prática, em autoria material, de 13 crimes de homicídio negligente.

Também vão responder por 24 crimes de ofensa à integridade física por negligência.