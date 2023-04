Boaventura Sousa Santos alvo de denúncia de assédio sexual na Universidade de Coimbra

Em causa está o livro Má Conduta Sexual da Academia, que relata alegados casos de assédio sexual e moral a três jovens.

De acordo com a imprensa, as agora ex-alunas do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra foram vítimas de assédio sexual e moral, por parte do diretor emérito Boaventura Sousa Santos de 82 anos e do professor Bruno Sena Martins.

As investigadoras, uma portuguesa e duas estrangeiras relatam através da obra os episódios vividos, desde toques nos joelhos a convites como troca de ajuda académica.

As autoras revelam ainda que foram sujeitas ao abandono por parte da institutição, para preservar a reputação.