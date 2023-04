Onda de calor e seca meteorológica preocupam especialistas

Portugal está a passar por uma onda de calor. Em alguns locais as temperaturas estão acima da média já há 10 dias e, no fim de semana, o calor vai voltar.

Segundo Jorge Ponte, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a "atual onda de calor" termina esta terça-feira e, "nos próximos três dias, a temperatura volta aos valores normais para o mês de abril". Contudo, alerta que no fim de semana vamos "ter termómetros a marcar 30 ou mais graus" no interior da região sul e no Vale do Tejo.

"Amanhã já se espera uma diminuição da temperatura máxima, com alguma precipitação ocorrer a Norte e Centro, mais dominante no litoral, que será em geral fraca. Na região Sul, a precipitação não vai ocorrer na maior parte dos locais sequer. E estas temperaturas dentro da média devem manter-se até sexta-feira", explica Jorge Ponte, em declarações à Renascença.



Ondas de calor no tradicional mês das chuvas não é uma situação fora do normal, segundo explica o meteorologista, mas o que é pouco comum é durarem tanto tempo. A atual onda de calor já começou em vários locais - como é o caso do Alentejo - há 10 dias e, em grande parte do país, as temperaturas estão cinco graus acima da média há mais de uma semana.

Abril está a ser um mês quente e seco, numa altura em que a situação de seca meteorológica está a aumentar, sendo pior na região sul, onde os distritos de Setúbal e Beja e alguns locais do sotavento algarvio se encontram em situação de seca severa.



Para o climatologista Carlos da Câmara, estes dados são preocupantes, "uma vez que vem na sequência de episódios sucessivos de seca que têm vindo a afetar a Península Ibérica e Portugal, em particular, desde o início do século XXI".

"Temos tido sucessivamente períodos de seca que, hoje em dia se sabe, estão ligados às alterações climáticas. O que acontece é que há episódios de precipitação que, de certa forma, aliviam, mas uma vez que as temperaturas persistem anómalas do ponto de vista positivo - em termos de temperaturas mais elevadas do que o habitual -, o que sucede é que mesmo essa precipitação é retida durante um período de tempo relativamente curto", explica.

Além disso, justifica que este ano, "apesar de ter havido alguma precipitação, até muito intensa, deixou de haver precipitação e temperaturas continuam anómalas", logo com uma "maior evapotranspiração", a situação poderá agravar-se.

Sem realizar previsões a longo prazo, o climatologista reitera que, "a situação como está agora, começa a apontar para um agravamento nas condições de seca em muitas partes do território".

Carlos da Câmara recorda ainda que, nos últimos 10 anos, "esses episódios de seca têm vindo a ser bastante frequentes" e apela a "uma atitude preventiva" e a um olhar atento à "evolução da meteorologia".

No passado dia 31 de março, 48% do território encontrava-se em seca meteorológica, mais 20% do que no mês anterior.