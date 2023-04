Mais de metade dos portugueses passou mais frio dentro de casa este inverno

Um inquérito do Portal da Construção Sustentável no âmbito do conforto térmico da população revela que, neste inverno, mais de metade dos 1.220 inquiridos passou frio em casa.

À Renascença, a arquiteta e responsável pelo Portal, Aline Guerreiro, confessa que este “é um valor preocupante” e acredita que o número de pessoas que passam necessidades térmicas em casa seja muito superior do que o que apuraram, já que o inquérito foi totalmente online e há quem não tenha “possibilidade de aceder a internet e computador”.

A responsável do Portal explica, ainda, que este cenário se deve ao mau isolamento das casas, que “não estão preparadas para o frio”, e ao aumento dos preços de energia. “As pessoas não conseguem responder à necessidade de conforto térmico com equipamento e acabam por passar mais frio, por não conseguirem depois pagar a conta da eletricidade ou gás”, esclarece.

Aline Guerreiro diz que os portugueses “estão a resolver essas situações habituando-se a passar frio” ou recorrendo a mais agasalhos, como mantas e roupa.

Os atuais problemas no setor da habitação também têm influência no conforto térmico, uma vez que obrigam as pessoas a sujeitar-se "àquilo que o mercado lhes oferece”. “Hoje em dia, ter um sítio para morar já é bom, as pessoas com certeza que já não olharão a todo o resto”, acrescenta Aline.

A arquiteta defende que há problemas que persistem nas habitações. Dá o exemplo das casas que não estão bem orientadas para a luz e “não podem tirar partido do sol para se climatizar”. A má construção e a falta de isolamento são também problemas que, se não forem resolvidos, mantêm o mau conforto térmico, uma situação que, para Aline Guerreiro, “não faz sentido quando somos um dos países da Europa com maior número de horas de sol por ano.”

O Governo apresentou um financiamento para edifícios multifamiliares, mas “deixou de fora as alterações de caixilharias e vidros, que também influenciam o conforto térmico”, financiamentos que Aline diz serem “sempre bem-vindos”.

A responsável do Portal da Construção Sustentável conclui que ao longo dos anos não se tem notado melhorias no conforto térmico da população.