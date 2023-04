​Diretores escolares pedem mais dias para inscrições nos exames

A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (Andaep) pede mais dias para as inscrições nos exames do ensino secundário.



O período de inscrições está a decorrer desde o dia 4 e termina a 17 de abril, coincidindo com as férias da Páscoa.

A notícia sobre o prazo da inscrição dos exames “não caiu bem junto das escolas e presumo também junto de alunos e encarregados de educação” disse à Renascença o presidente da Andaep.

Filinto Lima explica que o prazo “caiu numa pausa letiva e, por outro lado, há muitos alunos do 12.º ano, interessados nestes exames, em plena viagem de finalistas, muitos deles só regressam na próxima sexta-feira”.

Este dirigente escolar diz, por isso, à Renascença que “aquilo que se pede ao Ministério da Educação é que este prazo para inscrições nos exames do ensino secundário, que termina no dia 17 de abril seja prorrogado, pelo menos, durante essa semana, ou seja, até 21 do mesmo mês”.