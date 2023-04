Cruz Vermelha Portuguesa. Campanha de vales solidários regressa aos hipermercados

A partir da próxima quinta-feira, as famílias portuguesas poderão adquirir vales solidários nos hipermercados nacionais para ajudar "quem mais precisa", no âmbito de uma campanha da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), anunciou hoje a instituição.

A campanha de vales solidários "Shop for Goodness", realizada duas vezes por ano, oferecerá às famílias, até dia 23 de abril, a hipótese de adquirir vales monetários no valor de 1, 3 e 5Euro e vales alimentares trocáveis por azeite, bolachas, esparguete, grão, leite e salsichas.

De acordo com o comunicado da CVP, os vales serão posteriormente transformados em cartões recarregáveis e entregues a milhares de famílias apoiadas pela Cruz Vermelha, para que os usem na compra de bens.

A instituição informou ainda que no próximo fim de semana, dias 15 e 16 de abril, decorrerá uma recolha de produtos alimentares e de higiene nas lojas Pingo Doce, Lidl e El Corte Inglés de todo o país.

Os cidadãos que desejarem contribuir poderão entregar bens nos hipermercados, diretamente aos voluntários da CVP, para que sejam depois distribuídos por famílias vulneráveis, através das 160 estruturas locais da instituição, acrescentou.

"As nossas despensas necessitam de ser reabastecidas com os produtos angariados durante a campanha "Shop For Goodness", de forma a podermos ajudar todos os que nos procuram diariamente", afirmou a presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Ana Jorge.

Ana Jorge realçou ainda a extrema solidariedade dos portugueses, que permitiu, desde o início do projeto, em 2021, a recolha de 850 mil produtos e a garantia do apoio "a quem mais precisa".