Apoios extraordinários, às rendas e ao crédito à habitação vão ser pagos em maio

A apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis (até ao 4º escalão do IRS) vai também ser efetivado no próximo mês.

Fernando Medina aproveitou a ocasião para anunciar que o apoio às rendas (com retroativos a janeiro), o apoio extraordinário (de 30 euros a famílias mais vulneráveis) e a bonificação dos juros no crédito à habitação; vão ser pagos no mês de maio.

Apoio às rendas

"Relativamente ao apoio às rendas, ele será pago no mês de maio, mas terá efeitos retroativos a janeiro", sublinha o ministro das Finanças em resposta ao deputado Hugo Carneiro, do PSD.

Para o Governo, esta é uma forma de conter o aumento do custo de vida e garantir que as famílias de classe média só dispensem até 35% dos seus rendimentos mensais em habitação.

Esta medida, aprovada em Conselho de Ministros no mês passado, destina-se a pessoas que recebam rendimentos até ao 6.º escalão do IRS, e cujas rendas ultrapassem os 35% dos seus rendimentos mensais. O valor pode ir até aos 200 euros por mês, vai ser efetuado pela Segurança Social com retroativos ao início do ano, e claro, só se destina a pessoas que tenham a situação contratual regularizada nas Finanças.

Juros bonificados



Para os que não arrendam, mas que compraram casa e que agora sofrem com a subida abrupta das taxas de juro no crédito à habitação, existe a bonificação dos juros -- que será paga entre maio e junho, anunciou o ministro das Finanças.

Os critérios utilizados são exatamente os mesmos dos utilizados na medida do apoio à renda. A saber: pessoas com rendimentos até ao 6º escalão e cuja prestação ao banco supere os 35% do rendimento mensal.

O apoio pode ir até aos 60 euros por mês e só pode ser pedido (ao banco) caso se trate de uma habitação própria que tenha custado até 250 mil euros.