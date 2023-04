Apoio às famílias vulneráveis. Prazo para atualizar IBAN termina hoje

Termina nesta terça-feira o prazo para atualização do IBAN no site da Segurança Social, para que as famílias mais vulneráveis possam receber o apoio extraordinário que o Governo decidiu dar para compensar o aumento conjuntural de preços.

Segundo o site da Segurança Social, o apoio destina-se às famílias residentes em Portugal que sejam beneficiárias da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), por referência ao mês de março de 2023, tendo ainda direito a este apoio as famílias que não sejam beneficiárias da TSEE mas em que pelo menos um dos elementos do agregado familiar seja beneficiário de uma das prestações sociais mínimas ou em que uma das crianças seja titular de abono de família do 1.º ou 2.º escalões.

São consideradas prestações sociais mínimas o complemento solidário para idosos, o rendimento social de inserção (RSI), a pensão social por invalidez do regime especial de proteção na invalidez, o complemento da prestação social para a inclusão, a pensão social de velhice e o subsídio de desemprego.

O apoio é de 30 euros por mês, por agregado familiar, sendo pago trimestralmente, pelo que o primeiro pagamento, no valor de 90 euros, correspondente ao trimestre de janeiro, fevereiro e março (30 euros por mês), será pago já durante este mês de abril.

Como este novo apoio será pago apenas por transferência bancária, os beneficiários devem, durante o dia de hoje, registar ou atualizar o seu IBAN na Segurança Social Direta.

A Segurança Social enviou, entretanto, mensagem por SMS e email aos beneficiários do apoio sem IBAN registado a informá-los sobre a necessidade de registarrem o IBAN na Segurança Social Direta.

Se ainda não tem senha de acesso, deve registar-se na Segurança Social Direta. Receberá o código de verificação que lhe permite obter a senha de acesso diretamente no seu email ou no seu contacto de telemóvel, caso o tenha atualizado na Segurança Social.