Unidade de saúde na Amadora terá novo espaço após 10 anos em contentores

A Unidade de Saúde Ribeiro Sanches, na Amadora, terá novas instalações para substituir as atuais, que funcionam em contentores há 10 anos, anunciou esta segunda-feira o município, num investimento de quase três milhões de euros.

Com a adjudicação da obra aprovada na quarta-feira em reunião camarária, a Câmara da Amadora revelou, em comunicado, que a nova unidade de saúde familiar (USF) vai ser construída na Praceta Moinho da Boba, junto à Estrada da Serra da Mira (freguesia de São Brás), a cerca de 350 metros das atuais instalações.

Questionada pela Lusa, a autarquia, no distrito de Lisboa, esclareceu por escrito que a obra "irá substituir as instalações provisórias que funcionam em contentores, desde 2013, solução implementada, na altura, como forma de permitir o alargamento da rede de cuidados de saúde à população".

A nova USF Ribeiro Sanches está orçada em dois milhões e 800 mil euros e é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Com dois pisos, gabinetes de consulta e de enfermagem e salas de espera e tratamento, o espaço vai permitir "melhores condições para servir a população, bem como aumentar a taxa de cobertura dos serviços de saúde de proximidade" e uma "intervenção precoce na doença e a introdução de inovação e desenvolvimento do sistema de saúde", lê-se na nota enviada pela câmara.

A infraestrutura vai servir um universo de 20.900 utentes, estimou a autarquia liderada pela socialista Carla Tavares.

De acordo com os registos de março do Serviço Nacional de Saúde (SNS), disponíveis no "website" do Ministério da Saúde, o espaço atual tem 9.684 utentes inscritos - 15% sem médico de família.

A Câmara Municipal indica ainda que a obra tem um prazo de execução de 546 dias, ou seja, deverá estar terminada no outono de 2024.

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Amadora é composto por 10 unidades e tem 181.542 utentes inscritos, indicam os mais recentes dados do SNS.