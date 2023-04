SEF. Homem detido por facilitar entrada de quatro falsos médicos em Portugal

Um homem foi detido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no Aeroporto de Lisboa, por suspeitas de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos, ao facilitar a entrada em Portugal de quatro falsos médicos para participar numa conferência que não existia.

O cidadão de São Tomé e Príncipe, de 52 anos, criou a história fictícia para anunciar que os dois homens e duas mulheres, com documentos falsos, vinham em missão de serviço.

Segundo o SEF, foram ainda detetados "fortes indícios" de que o suspeito faria este tipo de crimes há pelo menos um ano, tendo conseguido facilitar a entrada irregular de mais de 20 cidadãos estrangeiros, além de estar associado a cinco processos relacionados com furtos em Portugal.

"Aos quatro cidadãos que tentaram ludibriar as autoridades de fronteira, foi recusada a entrada em território nacional por uso de documento falsificado, estando em curso as diligências processuais administrativas tendentes a afastá-los para os países de origem", refere o comunicado do SEF.

O homem detido foi ouvido em primeiro interrogatório e foi-lhe aplicada como medida de coação a apresentação bissemanal, além da entrega de passaporte e proibição de se ausentar do país.