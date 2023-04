Professor começa greve de fome pela defesa da escola pública

Um dirigente escolar, Luís Braga, decidiu radicalizar a luta e vai entrar em greve de fome a partir das 00h00 desta terça-feira, em Viana do Castelo, pela defesa da Escola Pública.

Luís Braga considera que meses de greves e de vigílias não trouxeram nada de novo à escola pública e, por isso, o subdiretor do Agrupamento de Escolas da Abelheira diz que vai manter a greve até que a saúde o permita.

O dirigente apela também ao Presidente da República para a resolução dos problemas na Educação: "Nós, de certa forma, colocamo-nos nas mãos do sr. Presidente. Esperamos que ele faça aquilo para que foi eleito, aliás, com uma larga representatividade e legitimidade, e coloque ordem no problema educativo que o país atravessa e que muito rapidamente conseguiria resolver. Era simplesmente dizer ao Governo: 'Eu quero um acordo, façam favor de negociar seriamente'".

Já esta segunda-feira de manhã, um grupo de professores esperou pelo Presidente da República, em Murça, para pedir ao chefe de Estado que não avance com o diploma dos concursos dos docentes.

Perante os apelos, Marcelo Rebelo de Sousa disse que ainda não tomou uma decisão, já que aguarda pela resposta do Governo a um conjunto de dúvidas colocadas há uma semana.