Perigo máximo de incendio no Algarve e muito elevado no interior Norte e Centro

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, esta segunda-feira, em perigo máximo de incêndio cinco concelhos do Algarve e mais 50 concelhos do interior Norte e Centro e da região do Algarve em perigo muito elevado.

Em perigo elevado vão estar 60 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Portalegre, Coimbra, Leiria, Santarém, Setúbal, Évora, Beja e Faro.

Quanto ao estado do tempo para esta segunda-feira, o IPMA aponta para uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões do Norte e Centro e uma pequena descida da temperatura máxima, exceto no Algarve, onde esta deve subir.

O céu deve apresentar-se pouco nublado, com mais nebulosidade no litoral a norte do Cabo Raso, e vento mais intenso na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro.

Na Grande Lisboa, prevê-se céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado junto ao Cabo Raso até meio da manhã e no final do dia.

Para o Grande Porto, o IPMA aponta para céu pouco nublado, indicando que até ao meio da manhã e ao final do dia pode apresentar-se geralmente muito nublado.

Em termos de temperaturas, as mínimas vão variar entre os 6 graus celsius, em Vila Real e Bragança, e os 16ºC, em Faro, enquanto as máximas poderão oscilar entre os 18 18ºC, em Viana do Castelo e os 30ºC, em Faro.