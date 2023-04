Operação Páscoa da GNR. Catorze mortos e 27 feridos graves em quatro dias

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 802 acidentes nas estradas portuguesas, entre quinta-feira e domingo, dos quais resultaram 14 mortos e 27 feridos graves, anuncia aquela força num comunicado sobre a Operação Páscoa 2023.

No documento, que contém dados provisórios sobre a Operação Páscoa 2023, a GNR conta que foram fiscalizados 25.204 condutores.

Desses, 362 conduziam com excesso de álcool e 227 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro (g/l).

Foram ainda detidas 85 pessoas por conduzirem sem habilitação legal e passadas 4. 565 contraordenações.

Mais de metade destas contraordenações - 2. 679 - estão relacionadas com excesso de velocidade. As restantes: 384 por falta de inspeção periódica obrigatória, 239 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 123 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 130 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, e 157 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

“A guarda aconselha a uma condução atenta, cautelosa e defensiva, para que o período festivo seja passado em segurança”, lê-se no comunicado enviado às redações.

No documento, a GNR garante, ainda, que “continuará a ter especial preocupação com os comportamentos de risco dos condutores, sobretudo os que ponham em causa a sua segurança e a de terceiros”.

Segundo a força de segurança, os militares estarão particularmente atentos a manobras perigosas, à correta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem, à utilização indevida do telemóvel, à condução sob a influência do álcool e substâncias psicotrópicas, ao excesso de velocidade, à incorreta ou não utilização do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças e às s condições de segurança dos veículos”.

A Operação Páscoa da GNR termina na terça-feira.