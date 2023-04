Aplicação e site da Caixa Geral estão indisponíveis desde domingo

A aplicação e site da Caixa Geral de Depósitos estão temporariamente indisponíveis. Desde domingo à noite que é impossível aceder por via electrónica as ferramentas do banco público.

A informação confirmada por fonte do banco do Estado que garante que não se trata de um ataque informático. Ainda não há previsões sobre quando a atividade será retomada.

Ou seja, neste momento não há possibilidade de ver saldos de contas ou fazer transações por esta via.

Centenas de utilizadores reportaram esta manhã falhas no acesso, segundo o site Downdetector, plataforma que monitoriza a instabilidade de serviços online com base em queixas dos internautas.

“Insucesso. Pedimos desculpa, mas de momento não podemos satisfazer o seu pedido. Por favor, tente mais tarde”, é o que se pode ler quando se acede à aplicação.