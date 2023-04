Sobe para 13 o número de mortes nas estradas durante a Páscoa

Sobe para 13 o número de vítimas mortais nas estradas portuguesas no âmbito da operação "Páscoa 2023". Em três dias, já morreram mais dez pessoas do que em toda a operação pascoal do ano passado.

Segundo o último balanço da Guarda Nacional Republicana (GNR), há, ainda, a registar 23 feridos graves, de um total de 668 acidentes. Entre as vítimas mortais, há uma criança de dez anos, após despiste em Paredes.

Entre os dias 6 e 8 de abril, foram fiscalizados 18.584 condutores, dos quais 237 conduziam com excesso de álcool. Destes, 135 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 grama por litros, nível considerado crime e punível com pena de prisão.

Foram, ainda, detidas 65 pessoas por conduzirem sem carta. Ao todo, a GNR detetou 3,650 contraordenações rodoviárias em três dias.

Em 2022, já sem restrições de circulação da pandemia, registaram-se três mortes e 28 feridos graves em 850 acidentes, em cinco dias. Em 2019, o último ano pré-Covid-19, morreram sete pessoas e 30 ficaram gravemente feridas, em 921 acidentes rodoviários, também em cinco dias.

Só no sábado, morreram mais pessoas (oito) do que em todos os dias tanto da operação de 2022 (três), como da de 2019 (sete).

A GNR aconselha que quem se faça à estrada adote "uma condução atenta, cautelosa e defensiva". Em especial, apela a que as pessoas adequem a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário, e que evitem manobras que possam resultar em embaraço para o trânsito ou originar acidentes.

Os agentes estão especialmente atentos a comportamentos de risco.

A operação "Páscoa 2023" da GNR decorre até terça-feira.

[notícia atualizada às 9h40]