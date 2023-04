Probabilidade de encontrar com vida norte-americano desaparecido é "muito diminuta"

A probabilidade de encontrar o norte-americano, de 27 anos, desaparecido em Sagres é reduzida, admite o capitão do Porto de Lagos.

Foram retomadas, este domingo, as buscas para encontrar o homem, que na sexta-feira saltou para o mar de uma altura de cerca de 20 metros, entre as praias do Barranco e da Ingrina, no concelho de Vila do Bispo. Em declarações à Renascença, o comandante Pedro Palma admite que, "face às condições de mar e ao frio que fez durante a noite", a probabilidade de encontrar o norte-americano "é muito reduzida".

"O raio de incerteza é enorme. Se a pessoa ficou naquele local, face à forte ondulação que se fazia sentir, a esperança de estar viva é muito diminuta, porque o mar estava bastante forte, batia contra as rochas, aquilo são grutas bastante complexas. Se foi levado pelo mar, a probabilidade de estar viva também é diminuta ou zero, face à temperatura da água do mar e às correntes e derivas que possam existir", explica.

Pelo terceiro dia, fazem-se buscas "em terra e no mar", à procura do homem de 27 anos, que desapareceu ao final do dia de sexta-feira.