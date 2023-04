Homem de 21 anos morre após queda de bicicleta em Condeixa-a-Nova

Um homem, de 21 anos, morreu na sequência de uma queda de bicicleta de downhill no sábado, no concelho de Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra, informou este domingo fonte dos Bombeiros.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, Tiago Picão, o 112 foi acionado pelas 22h20 de sábado, depois de o jovem ter sido encontrado inanimado.

"O óbito foi declarado no local, depois de terem sido realizadas manobras de reanimação sem sucesso", acrescentou.

Em declarações à agência Lusa, o comandante dos Bombeiros explicou que o jovem, de 21 anos, tinha ido andar de bicicleta de downhill com os amigos, acabando por regressar a casa, a meio da tarde de sábado, por um percurso diferente.

"Os colegas acharam que tinha ido para casa e a mãe achava que ele estava com os colegas. Pelas 22h00 trocaram informações e foi desencadeada, por populares, uma espécie de buscas, em que acabaram por encontrar o jovem inanimado", descreveu.

No local estiveram 12 homens dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, apoiados por cinco veículos, bem como o INEM com dois veículos e quatro operacionais e a GNR com dois veículos e quatro militares.