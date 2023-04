Greves na CP suprimiram 35 dos 126 comboios programados até às 8h00

As greves que afetam o serviço da Comboios de Portugal (CP) levaram à supressão de 35 dos 126 comboios que estavam programados para o período das 00h00 às 8h00 deste domingo, informou a transportadora.

De acordo com a CP, neste período circularam 91 comboios, o que se traduziu numa supressão de 27,8% em relação ao que estava programado.

No serviço de longo curso, circularam os seis comboios previstos, enquanto no regional de 34 programados foram suprimidos 12.



Nos urbanos de Lisboa não se realizaram 14 comboios em 58 estimados e no Porto de 26 programados não circularam nove.

Nos urbanos de Coimbra, circularam os dois comboios que estavam previstos.

Depois de vários dias, a greve na CP e na Infraestruturas de Portugal (IP) é agora a partir da oitava hora de serviço.

Além disso, até final do mês, "na CP, os trabalhadores cujo período normal de trabalho abranja mais de três horas durante o período compreendido entre as 00h00 e as 5h00, entrarão em greve a partir da sétima hora de serviço".

Entre 10 e 30 de abril, na IP, "os trabalhadores cujo seu período normal de trabalho abranja mais de três horas durante o período compreendido entre as 00h00 e as 5h00, entrarão em greve a partir da sétima hora de serviço".