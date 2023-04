Habitação. Leiria vai construir mais três mil novos fogos

O concelho de Leiria vai ter mais três mil novos fogos a curto e médio prazos, um aumento de habitação que se deve ao crescimento populacional, disse este sábado à agência Lusa o vereador Ricardo Santos.

"Neste momento, decorrem processos de licenciamento de obras de habitação que totalizam cerca de três mil fogos. Estamos a falar em diferentes fases de licenciamento, quer seja de pedidos de informação prévia, quer seja de aprovação da arquitetura ou até mesmo já em fase de licenciamento e isto é um número que tem vindo a crescer nos últimos meses", explicou Ricardo Santos.

O vereador que, entre outros, tem o pelouro das operações urbanísticas, referiu que, "em boa verdade, sempre se poderá dizer que praticamente todos estes três mil fogos têm condições para vir a ser licenciados".

Esclareceu ainda que a Câmara, "com a devida antecedência, reúne com os interessados", projetistas ou investidores, "no sentido de avaliar as condições dos terrenos para a construção de habitação".

Nesse sentido, quando o processo entra na autarquia, "já existem muitas garantias da respetiva viabilidade", precisou.

"Mas poderia dizer que, em regra geral, estamos a falar de três mil fogos que no curto, médio prazo, poderão vir a ser edificados em Leiria", declarou.

Segundo Ricardo Santos, a necessidade de mais habitação deve-se ao aumento da população, "não só em Leiria cidade, mas também um pouco por todo o concelho".

"Aliás, poderia dizer que isto não é uma particularidade de Leiria, é um pouco por todo o país que temos esta pressão em termos de necessidades de habitação", assinalou.

Para o vereador, o aumento da população, incluindo de imigrantes, explica o crescendo de pedidos de licenciamento para novos fogos, apontando a "atratividade" que o concelho oferece.

"A grande maioria dos pedidos de licenciamento para os novos fogos é para habitação coletiva, sendo que é de destacar, também, a reabilitação do edificado, que carece, igualmente, de licença municipal, com oferta de mais habitação", afirmou Ricardo Santos.

Ainda de acordo com o vereador, dos três mil fogos em processo de licenciamento, "uma boa parte é da zona urbana, sendo que um pouco por todo o concelho, em praticamente todas as freguesias, existe também uma grande dinâmica em termos de construção".

"Poderia dizer que em qualquer localidade do concelho por onde nós passamos vemos sempre uma grua no ar", acrescentou.

Leiria foi o concelho do distrito que maior crescimento populacional teve na última década (1,35%), de acordo com os resultados definitivos dos censos 2021. A população de Leiria era então de 128.603 pessoas.