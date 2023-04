Três mortos e um ferido grave em despiste de ligeiro em Lousada

O despiste de um veículo ligeiro no concelho de Lousada, distrito do Porto, provocou três mortos e um ferido grave, que foi transportado para o hospital, segundo confirmou fonte do comando da GNR do Porto em declarações à Renascença.

As vítimas mortais são dois homens e uma mulher. O ferido em estado considerado grave é do sexo feminino.

A mesma fonte adianta que a viatura ligeira em que seguiam as quatro vítimas despistou-se e chocou contra um muro.

Na sequência do acidente, o trânsito na Estrada Nacional 106 encontra-se agora cortado nos dois sentidos, informou a mesma fonte, sendo que não há previsão sobre quando será retomada a normalidade.

O alerta foi dado às 12h30, ao local do acidente deslocaram-se os Bombeiros Voluntários de Lousada e INEM.

De acordo com o site da Proteção Civil, no local estão 32 operacionais, apoiados por 14 veículos.

[notícia atualizada às 14h59]