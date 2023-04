Pai e filho resgatados com vida na praia da Costa Nova em Aveiro

Duas pessoas, pai e filho, foram resgatados com vida após terem estado desaparecidas no mar da praia da Costa Nova, em ílhavo, distrito de Aveiro, adiantou esta sexta-feira à Renascença fonte do Comando sub-regional de Aveiro da Proteção Civil e da Capitania do Porto de Aveiro.

O alerta foi dado pelas 15h51, segundo a página da Proteção Civil, e no local estão oito operacionais e três meios terrestres.

À Renascença, o comandante Vítor Dias, da Capitania do Porto de Aveiro, indica que as vítimas foram prontamente resgatadas, com recurso a uma moto de água e foram estabilizadas, no local, com a ajuda dos bombeiros voluntários de Ílhavo.

Pai e filho foram transportados por precaução para o hospital.

Na quinta-feira três pessoas perderam a vida no mar, duas na praia do Meco, pai e filha, e outra, um jovem de 17 anos, na praia de Matosinhos.