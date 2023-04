Linha Azul do Metro de Lisboa encerrada até terça-feira

A linha Azul do Metropolitano de Lisboa vai fechar, esta sexta-feira, para obras, reabrindo na terça-feira, mas a empresa assegura transporte em autocarros entre a estação do Campo Grande e o Estádio da Luz, onde se realiza o clássico Benfica-FC Porto, às 18h00.

Num comunicado, o Metropolitano indicou que a circulação na linha Azul do metro vai estar interrompida para a realização de um conjunto de intervenções planeadas que se destinam à instalação de um novo sistema de sinalização e controlo de comboios Communications-Based Train Control (CBTC).

Segundo a empresa, a circulação nesta linha, que liga Santa Apolónia à Reboleira (Amadora) e que serve o Estádio da Luz, será retomada a partir das 06h30 de terça-feira, dia 11.

No entanto, o metro de Lisboa vai disponibilizar hoje "autocarros 'vai e vem' entre o Campo Grande e o Estádio da Luz", entre as 15h00 e as 23h00, para os adeptos que queiram ir assistir ao Benfica-FC Porto.

A empresa referiu que serão aceites os passes válidos na rede do Metropolitano de Lisboa.