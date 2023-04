​Reclamações no setor da saúde aumentam 62% no primeiro trimestre do ano

O número de reclamações no setor da saúde aumentou 62% no primeiro trimestre do ano. Os dados são avançados pelo Portal da Queixa. Segundo o comunicado, as instituições públicas e privadas do setor receberam quase 1.300 queixas no primeiro trimestre de 2023, um crescimento de 62% em relação a 2019, ano anterior à pandemia, em que o setor registou 806 reclamações.



Os problemas no atendimento, o tratamento clínico indevido, as dificuldades no agendamento de procedimentos, a cobrança indevida e a falta de informação são as principais razões das reclamações dos utentes.

A análise do Portal da Queixa revela, ainda, que o sistema privado é o que recebe mais queixas, com 480 entre janeiro e março. Em 2019, no mesmo período, tinha registado apenas 150 queixas.

Segundo o estudo, a especialidade mais reclamada pelos pacientes é a pediatria, a registar quase 20% das queixas. Segue-se a obstetrícia, a registar perto de 10% das reclamações.