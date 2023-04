IVA zero. O que é que o Governo vai fazer para evitar que a descida dos preços seja eficaz?

A proposta do Governo que isenta de IVA um cabaz de 46 produtos alimentares foi esta quinta-feira aprovada no parlamento com os votos favoráveis do PS, Chega e Iniciativa Liberal. A medida não teve votos contra, tendo o PSD, PCP, BE, PAN e Livre optado por se abster. Em declarações à Renascença, Pedro Portugal Gaspar, Inspetor geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), explica que, além de fiscalizar, a ASAE vai liderar um estudo no âmbito do pacto estabelecido para a redução do IVA. Segundo explica, o Estado decidiu ainda contratar duas empresas privadas por quase 300 mil euros, para acompanhar a evolução dos preços.

O cabaz de 46 produtos essenciais a IVA zero está aprovado pelos deputados e a medida entra em vigor a 18 de abril. Tem existido muitas duvidas sobre a eficácia da medida, que em Espanha não resultou. Lá, a descida do IVA acabou por ser engolida em pouco mais de 15 dias. Qual é a estratégia para evitar que cá se passe rigorosamente a mesma coisa?

Por duas vias, por um lado, o Estado decidiu contratar duas empresas privadas por quase 300 mil euros, para observar - auditar - a evolução dos preços. Por outro, sabe-se agora que a ASAE, além de fiscalizar, irá liderar os trabalhos de monitorização dos preços...vai liderar um estudo, no âmbito do pacto estabelecido entre o Estado, a produção e a distribuição.

Não se trata de um rebuçado, garante à RR o inspetor geral da ASAE. Se dúvidas havia sobre a capacidade da atuação da ASAE, ficam agora desfeitas.

A ASAE vai liderar um estudo sobre a evolução dos preços, em cooperação com as diversas entidades que integram a comissão de acompanhamento. Qual será o ponto de partida?

O estudo, no âmbito do pacto que foi estabelecido, vai ter como referência um trabalho que a ASAE tem já desenvolvido, desde Janeiro de 2022, no chamado cabaz de bens essenciais. Agora, naturalmente, tem de fazer uns ajustes relativamente à tipologia de produtos em questão, mas vai ser feita de acordo com o histórico que já temos adquirido nesta matéria.