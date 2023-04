Duas pessoas morrem em acidente com mota na Linha do Norte

Duas pessoas morreram num acidente entre uma moto e um comboio Alfa Pendular na passagem de nível de Santana, no concelho do Cartaxo, avança fonte da IP - Infraestruturas de Portugal à Renascença.

O acidente aconteceu por volta das 17h00 desta quinta-feira, no sentido Lisboa-Porto, e levou ao corte da Linha do Norte. As vítimas seguiam no motociclo.

No local, segundo a página da Proteção Civil, estão 15 operacionais, apoiados por seis meios terrestres, para a retirada dos corpos.

De acordo com a mesma fonte, a passagem de nível estava "a funcionar em perfeitas condições", não havendo previsão de quando a circulação será retomada.