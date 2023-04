Sismo de 2,7 na escala de Richter sentido no concelho de Leiria

Um sismo com magnitude de 2,7 na escala de Richter foi sentido esta quarta-feira no concelho de Leiria, disse o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O abalo ocorreu pelas 00h19 e foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente.

O epicentro do sismo localizou-se a cerca de seis quilómetros a nordeste de Leiria, indicou o IPMA em comunicado.