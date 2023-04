Greve no SEF encerra cerca de 90% dos postos

A adesão à greve dos trabalhadores administrativos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) encerrou esta quarta-feira cerca de 90% dos postos de atendimento a nível nacional, disse à agência Lusa fonte sindical.

Os funcionários não policiais iniciaram esta quarta-feira uma greve de dois dias, depois de uma reunião com o Governo na segunda-feira ter terminado sem entendimento.

"Creio que 90% dos postos estão encerrados e os poucos que estão abertos estão com fortes constrangimentos", afirmou o presidente do Sindicato dos Funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SINSEF), Artur Girão, durante uma concentração de um grupo de trabalhadores à porta das instalações do SEF em Lisboa.