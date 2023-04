Greve. Inspetores do SEF suspendem primeiro dia de paralisação

Devia começar esta quinta-feira e durar cinco dias, mas os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras decidiram suspender o primeiro dia da paralisação. A informação foi confirmada esta quarta-feira pela Renascença.

Segundo revela à Renascença fonte do SEF, decorrem nesta altura reuniões suplementares com o Ministério da Administração Interna para acordo relativamente à colocação, funções e remunerações dos inspetores após a extinção do SEF que está a ser preparada e que o Executivo quer levar esta quinta-feira a Conselho de Ministros.

Hoje e amanhã há, no entanto, outra greve dentro do SEF, desta feita dos funcionários administrativos, que terá impacto no atendimento ao público.