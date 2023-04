Funcionários administrativos do SEF iniciam greve de dois dias

Os funcionários administrativos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) iniciam uma greve de dois dias depois de uma reunião com o Governo na segunda-feira ter terminado sem entendimento.

“A reunião não acrescentou nada do que pretendíamos. Nomeadamente, conhecer o diploma da APMA (futura Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo), que não nos foi entregue. (…) Não ficou nada garantido. Vamos manter a greve. Não houve sequer muita abertura para estas questões”, disse na terça-feira à Lusa o presidente do Sindicato dos Funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SINSEF), Artur Girão.

Em causa está a integração dos trabalhadores do SEF na Polícia Judiciária, no Instituto de Registos e Notariados (IRN) e na futura APMA no âmbito do processo de reestruturação daquele organismo, estando a decorrer negociações com o Governo sobre o projeto de decreto-lei que regula a transferência dos funcionários.

Na segunda-feira, em Matosinhos, Porto, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, disse aos jornalistas esperar chegar a um acordo com os sindicatos dos administrativos e dos inspetores do SEF, que também entregaram um pré-aviso para uma greve, entre quinta-feira e a próxima segunda-feira.

As estruturas sindicais estão contra a forma como o Governo tenciona fazer a transferência dos trabalhadores, considerando o sindicato dos inspetores que o projeto de decreto-lei que irá regular a transferência dos inspetores do SEF para a PJ não garante o princípio “trabalho igual, salário igual”.