Detido homem em Valongo suspeito de ter violado e agredido a mulher

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Valongo, no distrito do Porto, um homem de 55 anos suspeito de ter violado e agredido a mulher com quem vivia há cerca de 35, informou hoje a autoridade.

Em comunicado, a PJ refere que os factos ocorreram no final de março e que o detido está "fortemente indiciado pela prática dos crimes de violação e violência doméstica".

De acordo com esta polícia de investigação, o arguido, que é marido e vivia com a vítima, "padecerá de problemas de alcoolismo pelo que, desde há alguns anos, têm sido frequentes os episódios de agressão e violência entre o casal, que têm dado origem a vários processos de violência doméstica".

"Desta vez, para além das agressões físicas e verbais que infligiu à vítima, tê-la-á forçado, contra a sua vontade, a contactos de natureza sexual", acrescenta a PJ.

O detido não tem antecedentes criminais.

Sem especificar hora, a polícia avança que o homem é hoje presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.