Algarve. Portugueses batem recorde de ocupação na Páscoa

São muitas as famílias que rumam ao Algarve na Páscoa: 90% dos hóteis na região sul do país estão ocupados no próximo fim de semana e, na maioria, por portugueses.

Em entrevista à Renascença, o presidente da Associação de Turismo do Algarve revela que "a taxa de ocupação deste ano supera 2019 em 10%".

João Fernandes avança, ainda, que "a afluência não se verifica apenas no fim de semana de Páscoa, mas também para todo o mês de abril". Vai ser um novo recorde para o turismo do Algarve, já que é esperada, na semana da Páscoa, "uma taxa de ocupação de 70%, o que corresponde, também a um crescimento comparando com 2019, aquele que foi o melhor ano em termos de procura".

Ainda que os indicadores sejam positivos até ao momento, o presidente da Associação de Turismo do Algarve admite que estão "otimistas, mas sempre cautelosos", tendo em conta a instabilidade social que se vive na Europa". O responsável teme que possíveis greves possam causar impactos negativos.

Os números podem surpreender quando olhamos para as dificuldades que têm sido relatadas dia após dia, com o aumento do custo de vida no país. Na análise de Renato Carmo, diretor do Observatório das Desigualdades, estes são indicadores da disparidade orçamental que existe entre as famílias portuguesas. O responsável revela à Renascença que, "em 2022, 37% das famílias não tinha capacidade para pagar uma semana de férias por ano fora de casa".

Renato Carmo alerta para as "diferentes realidades, num país desigual em que conjunto de famílias muito alargado vive com grandes dificuldades e que, agravaram-se com a inflação".