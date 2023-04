O mercado automóvel "ainda não recuperou da pandemia"

Nos primeiros três meses do ano, o mercado automóvel teve um aumento nas vendas de quase 42% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Mas o aumento deve-se, sobretudo, ao Turismo, segundo refere o secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal.

Ouvido pela Renascença, Hélder Pedro indica que o setor do "Rent-A-Car" tem um peso grande no mercado automóvel, enquanto a venda a particulares estão estagnadas.

Apesar do aumento de vendas em relação ao ano passado, o setor ainda não recuperou os valores obtidos antes da pandemia.

O secretário-geral da ACAP explica como a guerra da Ucrânia afetou as vendas de automóveis, no ano passado.