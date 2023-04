Nova "app" permite a jovens autodiagnosticarem dependências

O Centro Comunitário de Esmoriz vai lançar a aplicação "Abispa-te", que, de forma gratuita, permite a qualquer jovem com acesso a um "smartphone" autodiagnosticar eventuais dependências, como drogas e videojogos, e pedir ajuda.

Disponível em qualquer telemóvel com o sistema Android, essa ferramenta é a mais recente componente de um programa que aquela instituição particular de solidariedade social de Ovar, no distrito de Aveiro, já desenvolve desde 2017, com o apoio do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependência, tutelado pelo Ministério da Saúde.

A coordenação do projeto cabe ao animador social Germano Borges e à psicóloga Olívia Resende, que explica que o programa resultou de "necessidades identificadas no concelho" ao nível de comportamentos aditivos, o que justifica a intervenção do "Abispa-te" em contexto escolar, para prevenção e treino de competências, e também em formato individual, numa consulta própria para jovens que apresentem fatores de risco.

"Faltava-nos uma ferramenta de uso mais generalizado, que permitisse a qualquer jovem - e mesmo a adultos - fazer um autodiagnóstico dos seus comportamentos de forma individual, reservada e anónima, e foi assim que decidimos criar a "app", com a ajuda de um voluntário da empresa Catnap Apps Mobile, que garantiu a sua conceção técnica a custo zero, já que não havia financiamento para esta componente do programa", revelou nesta terça-feira Olívia Resende à agência Lusa.

App contém informação sobre dependências

Na aplicação, o utilizador deve consultar o menu horizontal no fundo do ecrã, onde, além de detalhes sobre o projeto Abispa-te, encontra três opções de ação, a começar pela associada ao ícone da listagem, que permite acesso a informação sobre dependências como alucinogénios, anfetaminas, canábis, redes sociais, tabaco, videojogos e álcool.