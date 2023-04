Mulher esfaqueada pelo filho em Queluz

Uma mulher de 56 anos ficou esta terça-feira em estado grave depois de ter sido esfaqueada várias vezes pelo filho em Queluz, no concelho de Sintra, distrito de Lisboa, adiantou à agência Lusa fonte policial.

O filho, com idade entre os 35 e 40 anos, desferiu vários golpes com uma arma branca no peito e na zona do pescoço da mãe, referiu fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

O alerta para o incidente foi dado pelas 16h45 e a mulher foi assistida por equipas de emergência e transportada para uma unidade hospitalar em estado grave.

De acordo com informações mais recentes, a vítima está estável, acrescentou a fonte do Cometlis.

A arma branca utilizada no ataque foi recuperada pela PSP e o suspeito está detido, adiantou ainda.

O Cometlis revelou também que o incidente entre mãe e filho ocorreu no interior de uma residência, mas que ainda é desconhecido o motivo que provocado a discussão.