Inscrição para acesso ao ensino superior começa esta terça-feira

As inscrições para as provas nacionais e exames do secundário para acesso ao ensino superior começam esta terça-feira e terminam em 17 de abril, através da Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames (PIEPE).

A inscrição é feita através da plataforma que está disponível em https://jnepiepe.dge.mec.pt, sendo que, no caso dos alunos do ensino secundário, estas são as provas exigidas para acesso ao ensino superior, podendo também ser usadas para melhorar as notas em exames realizados anteriormente ou para subir a nota interna (a nota que é atribuída pelos professores da escola pelo trabalho realizado ao longo do ano).

Este ano, as regras de acesso ao ensino superior mantêm-se inalteradas, continuando em vigor as medidas excecionais e temporárias definidas durante a pandemia.

Na segunda-feira, foi publicado o diploma que estabelece as medidas para este ano de avaliação, aprovação de disciplinas, conclusão dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário e acesso ao ensino superior, assim como o despacho que aprova o Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básicos e Secundário.